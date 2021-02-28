جامعة الأزهر تنفي مزاعم السوشيال ميديا حول وفاة أحد طلابها

نفت جامعة الأزهر ما يتم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا عن وفاة أحد طلابها اليوم، مؤكدة أنه لا أساس لهذه الشائعات.وأوضحت الجامعة في بيانها اليوم الأحد، أن هناك أحد الطلاب اشتكى من مغص بالبطن، وعلى الفور وقع الدكتور أيمن السعيد مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة الكشف عليه، وأجريت عملية جراحية له، وهو الآن في حالة جيدة، وتم عقد لجنة امتحان خاصة به.وأشارت إلى أن الحالة الثانية لطالب اشتباه كورونا، وتم توقيع الكشف عليه وتبين أنه سليم، والثالث وقع الأطباء الكشف عليه وتم نقله إلى أحد مستشفيات جامعة الأزهر؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.وشددت الجامعة على ضرورة البعد عن الشائعات التي يتم بثها بين الحين والآخر، مؤكدة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، تسير في هدوء تام ووسط متابعة لحظية من قيادات الجامعة كل في موقعه، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا.