عاهل البحرين يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

تسلم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتصل بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.كما تضمنت الرسالة شكر أمير الكويت واعتزازه بالموقف التاريخي للمملكة بمناسبة الذكرى الثلاثين لتحرير دولة الكويت.وسلًّم الرسالة وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال استقبال عاهل البحرين، له اليوم الأحد، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة البحرينية المنامة.وخلال الزيارة، بحث وزير الخارجية الكويتي، ونظيره البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، كما تم مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلًا عن بحث مجمل الاستحقاقات المقبلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار ترؤس مملكة البحرين للدورة الحالية لأعمال المجلس.