«تشريعية النواب» توافق على تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقارى لنهاية العام

شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، توافق أعضاء اللجنة على إرجاء العمل بقانون الشهر العقارى حتى نهاية العام.جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مساء اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقارى وقانون الضريبة على الدخل.كما توافق الأعضاء من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الأغلبية البرلمانية، التي تنص على"يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱".