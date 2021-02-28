رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء التشيك ينفي عزمه الاستقالة على خلفية أزمة كورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:33 م
رئيس وزراء جمهورية
رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش أنه لا يعتزم الاستقالة على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

أشار بابيش، في مقابلة تليفزيونية نقلها راديو (براغ الدولي)، الأحد، إلى أنه لا يرى سببا يدفعه للاستقالة، مضيفا أنه يدرك أن مجلس الوزراء ارتكب عددا من الأخطاء في مكافحة وباء كورونا خلال العام الماضي، إلا أنه عمل ليلًا ونهاراُ لتغيير الوضع وإنقاذ الأرواح، كما قام شخصيا باستخدام مهاراته الإدارية للحصول على 15 ألف لقاح خلال الأسبوعين الماضيين.

ونفى رئيس الوزراء صحة ما يتردد عن عزمه استبدال وزير الصحة جان بلاتني، مؤكدا أنه يبذل قصارى جهده لمساعدة وزير الصحة الذي كان يتعرض لضغوط هائلة.

موضوعات متعلقة

رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

التعليم: من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته بالامتحان لن يُضر إطلاقًا

الصور

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

image description

انتظام لجان الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بجامعة أسيوط

image description

الجمال يتفقد لجان الامتحانات داخل جامعة أسيوط

image description

وكيل صحة دمياط يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال

الأكثر قراءة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

الآن.. شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

الآن.. شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

أعراض «كورونا المبكر».. 3 أمراض تصيب العين تثبت عدوى كوفيد-19

«تغفيلة».. لقاح كورونا في مصر أصلي ولا صيني؟

أيام زمان

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

سفير مصر بالرباط يكرم مواهب «مصر في عيون أطفال المغرب»

شريف شعبان: هيرودوت ليس أبًا للتاريخ.. وهذه نصيحتى فى التعامل مع المصادر القديمة (حوار)

وزارة الثقافة تنعى يوسف شعبان: صنع مسيرة فنية مميزة

عبد العزيز المسلم رئيسًا شرفيًا للمهرجان العربي لفيلم التراث