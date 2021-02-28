رئيس وزراء التشيك ينفي عزمه الاستقالة على خلفية أزمة كورونا

أكد رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش أنه لا يعتزم الاستقالة على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.أشار بابيش، في مقابلة تليفزيونية نقلها راديو (براغ الدولي)، الأحد، إلى أنه لا يرى سببا يدفعه للاستقالة، مضيفا أنه يدرك أن مجلس الوزراء ارتكب عددا من الأخطاء في مكافحة وباء كورونا خلال العام الماضي، إلا أنه عمل ليلًا ونهاراُ لتغيير الوضع وإنقاذ الأرواح، كما قام شخصيا باستخدام مهاراته الإدارية للحصول على 15 ألف لقاح خلال الأسبوعين الماضيين.ونفى رئيس الوزراء صحة ما يتردد عن عزمه استبدال وزير الصحة جان بلاتني، مؤكدا أنه يبذل قصارى جهده لمساعدة وزير الصحة الذي كان يتعرض لضغوط هائلة.