وزارة الثقافة تنعى يوسف شعبان: صنع مسيرة فنية مميزة

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الفنان القدير يوسف شعبان الذى غيّبه الموت اليوم عن عمر ناهز 90 عامًا.وقالت وزيرة الثقافة إن الساحة الفنية فقدت أستاذًا وفنانًا شاملًا ترك أثرًا بارزًا خلال رحلة فنية امتدت لأكثر من 60 عامًا اهتم خلالها بمناقشة القضايا المجتمعية إلى جانب حسه الوطنى، الذي تمثل في أدواره ومواقفة الداعمة للدولة، مضيفة أن الراحل صنع مسيرة فنية مميزة أبدع خلالها فى تجسيد كل أدواره فكان ذكيًا ومثاليًا فى أدائه، لذا سنظل نذكره دائمًا بأعماله الخالدة، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.يشار إلى أن يوسف شعبان ولد 1931 في حي شبرا بالقاهرة، وكان والده يعمل في مجال هندسة الكهرباء، درس في كلية الحقوق جامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد انضمامه لكلية الفنون الجميلة، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، بعدها التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه 1962 لتبدأ رحلته الفنية، التى قدم خلالها عددا ضخما من الأعمال السينمائية والمسرحية والتليفزيونية والإذاعية وشكلت جزءا هاما من تاريخ الدراما المصرية والعربية.