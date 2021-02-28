التشيك ترجح انتهاء وباء كورونا أواخر سبتمبر المقبل

رجح رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان، اليوم الأحد، انتهاء أزمة تفشي وباء فيروس كورونا في بلاده آواخر شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الأغلبية الكبرى من السكان سيكونون قد حصلوا على اللقاح بحلول هذا الموعد.

وفي تصريحات إعلامية أوردتها صحيفة "إكسباتس" المحلية في نسختها الإلكترونية، قال زيما إن جميع الراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا ينبغي أن تكون فرصة التطعيم قد أتيحت لهم بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وعند سؤاله عن رأيه بشأن مخاوف البعض من الآثار الجانبية للقاح، دعا الرئيس التشيكي الجمهور إلى الثقة في الخبراء، مٌوضحًا أن اللقاح الذي لم يخضع للقدر الكافي من الاختبارات هو الذي لم يتم اعتماده، لكن اللقاحات المستخدمة الآن تمت الموافقة على أغلبها من وكالة الأدوية الأوروبية.

وأشار أيضًا إلى أنه مع سريان مفعول التطعيم ضد هذا الفيروس، من المرجح أن يصبح الوباء أقل انتشارًا.

وردًا على سؤال حول الإجراءات المشددة لتقييد حركة التنقل التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الإثنين للأسابيع الثلاثة المقبلة، أكد زيمان أنه دعم فرض مثل هذه الإجراءات لبعض الوقت، رغم أنه يعلم أنها لا تحظى بشعبية.

وشدد على تفهمه لوضع رجال الأعمال في البلاد ومدى معاناتهم من إغلاق مؤسساتهم، لافتًا إلى أنه يتعين على مواطني التشيك أن يدركوا أن هناك أملا يلوح في الأفق في حال توافر اللقاح بكميات كافية. كما اختتم حديثه قائلًا: "يمكننا أن ننجو خلال هذه الأشهر الستة".