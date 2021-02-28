رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التشيك ترجح انتهاء وباء كورونا أواخر سبتمبر المقبل

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:18 م
كورونا في التشيك
كورونا في التشيك
أ ش أ
طباعة
رجح رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان، اليوم الأحد، انتهاء أزمة تفشي وباء فيروس كورونا في بلاده آواخر شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الأغلبية الكبرى من السكان سيكونون قد حصلوا على اللقاح بحلول هذا الموعد.
وفي تصريحات إعلامية أوردتها صحيفة "إكسباتس" المحلية في نسختها الإلكترونية، قال زيما إن جميع الراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا ينبغي أن تكون فرصة التطعيم قد أتيحت لهم بحلول شهر سبتمبر المقبل.
وعند سؤاله عن رأيه بشأن مخاوف البعض من الآثار الجانبية للقاح، دعا الرئيس التشيكي الجمهور إلى الثقة في الخبراء، مٌوضحًا أن اللقاح الذي لم يخضع للقدر الكافي من الاختبارات هو الذي لم يتم اعتماده، لكن اللقاحات المستخدمة الآن تمت الموافقة على أغلبها من وكالة الأدوية الأوروبية.
وأشار أيضًا إلى أنه مع سريان مفعول التطعيم ضد هذا الفيروس، من المرجح أن يصبح الوباء أقل انتشارًا.
وردًا على سؤال حول الإجراءات المشددة لتقييد حركة التنقل التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الإثنين للأسابيع الثلاثة المقبلة، أكد زيمان أنه دعم فرض مثل هذه الإجراءات لبعض الوقت، رغم أنه يعلم أنها لا تحظى بشعبية.
وشدد على تفهمه لوضع رجال الأعمال في البلاد ومدى معاناتهم من إغلاق مؤسساتهم، لافتًا إلى أنه يتعين على مواطني التشيك أن يدركوا أن هناك أملا يلوح في الأفق في حال توافر اللقاح بكميات كافية. كما اختتم حديثه قائلًا: "يمكننا أن ننجو خلال هذه الأشهر الستة".

موضوعات متعلقة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

image description

انتظام لجان الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بجامعة أسيوط

image description

الجمال يتفقد لجان الامتحانات داخل جامعة أسيوط

image description

وكيل صحة دمياط يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال

الأكثر قراءة

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

الآن.. شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

أعراض «كورونا المبكر».. 3 أمراض تصيب العين تثبت عدوى كوفيد-19

«تغفيلة».. لقاح كورونا في مصر أصلي ولا صيني؟

أيام زمان

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

«ربنا طامس على أسلوبهم».. كيف جدّدت كتابات بهجت الخطاب الديني؟

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

في عيد ميلادها الـ42.. حكاية العدد الأول من مجلة ماجد

سفير مصر بالرباط يكرم مواهب «مصر فى عيون أطفال المغرب»

شريف شعبان: هيرودوت ليس أبًا للتاريخ.. وهذه نصيحتى فى التعامل مع المصادر القديمة (حوار)

وزارة الثقافة تنعى يوسف شعبان: صنع مسيرة فنية مميزة