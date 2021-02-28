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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نماذج إجابة امتحان الرياضيات للصف الثاني الثانوي 2021

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:37 م
للصف الثاني الثانوي
للصف الثاني الثانوي
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على جوجل عن نماذج إجابة امتحان الرياضيات للصف الثاني الثانوي 2021، بعد انطلاق مارثون امتحانات الصف الأول الثانوي والصف الثانى الثانوى.

ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن نماذج إجابة امتحان الرياضيات، ودائما يقوم الطلاب فى ليلة الامتحان، وقبل بدأ الامتحانات بالبحث عن نماذج اجابات الامتحانات، وصفحات الغش الإلكتروني لمعرفة الأسئلة التى ستكون داخل الامتحانات، وتحذر دائما وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية بعدم الإنسياق وراء صفحات تسريبات الامتحانات.

نماذج إجابة امتحان الرياضيات للصف الثاني الثانوي 2021


ارتفعت مؤشرات البحث على نماذج إجابة امتحان الرياضيات الصف الثاني الثانوي، وقامت وزارة التربية والتعليم بتدريب الطلاب على طبيعة الامتحان من قبل المنصات التعليمية، طبقا للنظام الحديث التى تقوم بتطبيقة الوزارة، وحذرت الوزارة الطلاب من الشائعات التى تنتشر بشأن الامتحانات، مؤكدة على أن المعلومات الصحيحة هى التى تصرح بها الوزارة، دون ذلك شائعات.

وبدأ اليوم طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثانى الثانوى، امتحانات الرياضيات حيث يبلغ مدة الامتحان حوالى ٩٠ دقيقة، ويأتى الامتحان فى مقررات "المتسلسلات والمتتابعات ومعدل التغير وقواعد الاشتقاق وزوايا الارتفاع والانخفاض، والمتتابعة الحسابية"، ويكون عدد الأسئلة فى الامتحان حوالى ٤٠ سؤال، موزع بواقع ٢٠ سؤال لقسم الجبر، و١٢ سؤال لقسم التفاضل، و٨ اسئلة لقسم حساب المثلثات، حيث يكون الامتحان بشكل إلكترونى على أجهزة التابلت.

وتشهد امتحانات الصف الأول الثانوي والصف الثانى الثانوى حالة من الغضب بين الطلاب بعد تعطل شبكة الانترنت اثناء الامتحان، لكن وزارة التربية والتعليم اكدت ان تعطل الشبكة لن يحدث مرة أخرى، والوزارة تعمل بكل جهودها من أجل انتظام الامتحانات فى كافة المراحل.

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والجدير بالذكر، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فى وقت سابق بأن امتحانات النقل تبدأ فى ٢٧ فبراير ٢٠٢١، وتنتهى فى ٩ مارس ٢٠٢١.

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