يوسف شعبان يكشف عن أعظم أدواره فى آخر حوار

قال الفنان يوسف شعبان، في آخر مداخلة له قبل وفاته، إن مسلسل "المال والبنون" من أروع الأعمال الدرامية، وأن محمد جلال عبد القوى كان في قمة إبداعه بسيناريو وقصة رائعة، والمخرج مجدى أبوعميرة كان متمكنا من كل مفردات العمل.وأضاف "شعبان" في مداخلة هاتفية، خلال حلول نجوم وأبطال مسلسل المال والبنون ضيوفا على الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إن من أعظم المشاهد التي قدمتها بالمال والبنون مشهد الوفاة أنا والراحل العظيم عبد الله غيث، وأنا مشلول على السرير، وهو بيقرأ لي آيات المال والبنون، وأنا أبكى.وتابع أن شخصيتي وشخصية الراحل عبد الله غيث عكس بعض، واحد ضميره صاحى أمام دينه ووطنه وأولاده والآخر غيب ضمير تجاه وطنه وعائلته، وكل ممثل في العمل كان "ماسك" شخصيته من الأول للآخر، وكان مجدى أبوعميرة معانا في أدق تفاصيل كل شخصية، لأنه موهوب.وأشار يوسف شعبان إلى أنه كان أى مشهد أمام الراحل وحيد سيف لازم يعاد 4 مرات على الأقل من كتر الضحك، وأنا بعتبر كل مشاهدى ماستر سين بمسلسل المال والبنون، لأنى كنت مركز جدا في الشخصية وكلها بنفسى المستوى والأداء.وعقب مجدى أبوعميرة أن الأستاذ يوسف شعبان قال لى أنت محدش هيعرف يكلمك بعد كده، بعد نجاح العمل لأن المسلسل في بداية إخراجى.وعقبت رجاء حسين مازحة أن الأستاذ يوسف شعبان كان دايما يشخط فيا طول المسلسل ما أنا كنت مراته في المسلسل.وقال يوسف شعبان ردا على سؤال الليثى هل ممكن نشوف جزءا ثالثا من المال والبنون، قائلا أنا معنديش مشكلة بس القائمين على الإنتاج يوافقوا. وجلال عبد القوى قادر إنه يعمل الجزء الثالث ومجدى أيضًا قادر وهيبقى حاجة محترمة جدًا.يذكر أن الفنان يوسف شعبان توفى منذ قليل في مستشفى العزل بالعجوزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، ومن المقرر أن تشيع الجنازة غدا ويتم دفنه بمدافن الأسرة بـ6 أكتوبر.