الغضبان يتابع سير العمل بمواني شرق وغرب بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لمتابعة سير العمل في ميناءي شرق وغرب بورسعيد بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية واللواء محمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات وقيادات الجمارك والهيئة الاقتصادية وامن المحور.وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية التحلي باليقظة التامة والاستعداد المستمر لتامين العمل في الموانئ في ظل الظروف العالمية على إثر تداعيات أزمة كورونا مع استمرار المتابعة اليومية لكافة العاملين بالموانئ للحفاظ علي كفاءة الأداء التي حققت انتظام سير العمل ومتابعة تداول الحاويات مع الالتزام بتحقيق التعاون والتكامل بين ميناء شرق وغرب لما فيه صالح الاقتصاد القومي.