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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كيف تسبب دخول يوسف شعبان الوسط الفنى فى خفض أجور النجوم؟

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:36 م
يوسف شعبان:
يوسف شعبان:
أمير محمد خالد
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توفي الفنان يوسف شعبان، منذ قليل، بعد صراع مع فيروس كورونا، حيث أصيب به منذ عدة أيام وتم نقله لمستشفى العجوزة، ولكنه لم يستطع مقاومة الفيروس ليرحل عن عمر يناهز الـ89 عاما.

بدأ يوسف شعبان احتراف التمثيل من عام 1961 وقدم خلال مسيرة فنية تتعدى الـ40 عاما ما يقرب من 300 عمل فني متنوع بين المسرح والسينما والدراما صنع بها نجومية كبيرة عند الجمهور.

وبدخول يوسف شعبان الوسط الفني أحدث تغييرات عديدة، وهدد عرش نجوم كثيرين، لأنه كان يتميز بالوسامة والأداء المتقن.

وحكى يوسف شعبان في أحد حواراته من قبل عن بدايته قائلًا: "تمت محاربتى فى البداية من بعض الفنانين الذين خشوا على مكانتهم من وجودى، خاصة أننى كنت أمتلك الحسنيين كما يقولون".

وأضاف "كنت وسيما، إضافة إلى أننى درست التمثيل فى مقابل أن هناك بعض الفنانين كانوا يعتمدون على وسامتهم وانتشرت أخبار عنى تؤكد أننى ممثل جيد، فبادر البعض بتخفيض أجورهم لكى تتم الاستعانة بهم، وقد تلاعب بعض المنتجين بهذا الموضوع، حيث كانوا يهددون النجوم بالاستعانة بى إذا لم يخفضوا أجورهم وكانت محاولاتهم تنجح".

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