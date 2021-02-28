الجدول الزمني لإتهاء اعتماد الأصول العلاجية بالأقصر والإسماعيلية

وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الشكر للقيادة السياسية على دعمها الكبير للنظام الصحي ولمنظومة التأمين الصحي الشامل "مستقبل صحة مصر"، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لمحافظة الإسماعيلية وتدشينه منظومة التغطية الصحية الشاملة في 3 محافظات جديدة، وهو ما يعكس نجاح المنظومة في محافظة بورسعيد وثقة القيادة السياسية بالمنظومة التي تضمن التغطية العلاجية لكل المصريين دون تمييز.وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، خلال الاجتماع الشهرى للمجلس بحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر، إن مجلس الإدارة يوجه الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على دعمه التحول المؤسسي للنظام الصحى المصرى ممثلا في التغطية الصحية الشاملة التى تكفلها منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة بعد إصداره قرار نقل الأصول العلاجية بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية مؤكدًا أن رئيس الوزراء يقدم دعما لا متناهيا للنظام الصحي الشامل.وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن ثقة القيادة السياسية في منظومة التأمين الصحي الشامل ودعم رئيس الوزراء للمنظومة يضع علي عاتقنا وضع نماذج متطورة لتقديم الرعاية الصحية يكون لها صفة التفرد في مصر والمنطقة بأكملها في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات بمعايير جودة عالمية، وهو ما يستكمل مسيرة النجاح في تقديم الخدمة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.وكشف الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الرعاية الصحية أنه تم اعتماد لائحة المنح والبعثات للهيئة، بما يضمن تدفق آليات التعليم الطبي المستمر من خلال دعم فرص التعليم وتوفير البعثات للعاملين من خلال توجيههم للدول المتقدمة، مضيفًا أن ذلك يستهدف دعم وتطوير الخدمات الإكلينيكية مع الاهتمام بالنواحى الفنية والتكنولوجية في الإدارة، وهو ما يسهم في رفع كفاءة إدارة النظام الصحي طبيًا وإداريًا.وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن مجلس الإدارة وجه بضرورة الانتهاء من تسلم الأصول العلاجية خلال 5 أسابيع، علي أن يتم اعتماد الأصول خلال 6 أسابيع لافتًا إلي أنه سيتم منح حافز الدرجة العلمية اعتبارًا من أول مارس لكل الأطقم الطبية.وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن لائحة التعاقدات الجديدة تم اعتمادها، مشيرًا أنها تراعي البعد المادي للمتعاقدين تقديرًا لمجهودهم، كما أنها لها بعد آخر في إعادة توطين الكوادر الطبية المهاجرة مرة أخرى، والاستفادة من خبراتهم في المجالات المختلفة، مضيفًا أن ذلك من شأنه تطور النظم الصحية، داعيًا جميع الخبرات والكفاءات الطبية المهاجرة لزيارة منظومة التأمين ابصحى الشامل للاطلاع علي التطور الهائل للنظم الصحية المصرية.واستعرض الاجتماع اليوم آخر المستجدات بشأن التكليفات الصادرة عن اجتماع مجلس الإدارة السابق يوم 2021-01-30، كما تم عرض المقترح النهائي للائحة التدريب والمنح والبعثات للأطقم الطبية، والتي من شأنها الارتقاء المستمر بمستوى كفاءة ومهارات أطباء هيئة الرعاية الصحية من خلال تبادل وتعزيز الخبرات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، علاوة على عرض الرأي القانوني بشأن صرف حافز اللقب العلمي ومناقشة تعميمه على كل الحاصلين على الدرجات العلمية، سواء بالطواقم الطبية أو الإدارية.وفي السياق، وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على مقترح الدكتور أحمد السبكي بصرف مكافأة استثنائية لفريق نقل الأصول بمحافظة من داخل مستشفى العزل التابعة للهيئة بالأقصر، نظرًا لجهودهم المبذولة وتفانيهم في العمل وقيامهم بتسلم الأصول في ظل عمل المستشفى لعزل مصابي كورونا وتقديمها الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين.كما تم عرض نتائج أعمال لجنة الموارد البشرية، والتي أسفرت عن نقل 1523من موظفي الأصول المحددة بالمرحلة الأولى لمحافظة الأقصر بموجب قرار مجلس الوزراء في نطاق محافظة الأقصر، فضلًا عن تعديل تكليف 382 آخرين، وذلك بالإضافة إلى أنه تم عرض نتائج أعمال لجنة التعاقدات بالهيئة، وكذلك عرض الموقف النهائي للمتقدمين على الوظائف القيادية والإشرافية بالأقصر، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية واجتياز اختبارات السمات النفسية والقدرات الشخصية للعمل 3 أشهر تحت التدريب بفرع الهيئة بالأقصر.فيما ثمن الدكتور أحمد السبكي الشراكات التي تقوم بها الهيئة العامة للرعاية الصحية مع القطاع الخاص، كاشفًا عن توقيع عدة بروتوكولات خلال الفترة المقبلة، من شأنها الإسهام في تنمية موارد الهيئة الذاتية وتعزيز دور المشاركة المجتمعية.وعلى هامش الاجتماع، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن سعادته البالغة بوصول رضاء منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر إلى نسبة 97%، وهو ما لمسه أثناء زيارته لمحافظة الأقصر في نهاية الأسبوع الماضي، كما شهدته وزيرة الصحة من ردود أفعال المترددين على الوحدات والمراكز الطبية بالأقصر، والبالغ عددها 42 وحدة ومركزا خلال مرحلة التشغيل التجريبي و5 مستشفيات، تخدم كل أهالي جنوب الصعيد.حضر الاجتماع كل من الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.