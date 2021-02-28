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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إصدار أول دفعة من شهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:43 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر اليوم أول دفعة من المرحلة الثانية لشهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة فى اطار مبادرة السداد الفورى التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا لتسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق.

قالت إن هذه الدفعة شملت 40 شركة بإجمالى قيمة مستحقات 208.4 مليار جنيه، وبصافى 1925 مليار جنيه بعد استقطاع كافة مديونيات تلك الشركات لدى وزارتى المالية والبترول، لافتة إلى أنه تقدم للصندوق خلال شهر فبراير طلبات من نحو 1600 شركة للاستفادة من مبادرة السداد الفوري، حيث يتولى الصندوق التواصل مع الشركات لإخطارهم بالمبالغ المستحقة تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار الشهادات بالمبالغ المستحقة.

ولفتت جامع إلى أن هذه المبادرة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، حيث تتيح المبادرة سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالى قيمة المستحقات فورًا، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك بدلًا من سدادها علي أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

أشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة شهدت سداد 13.2 مليار جنيه لـ1125 شركة مصدرة.

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