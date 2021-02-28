يوسف شعبان.. كورونا ينهي مسيرة «محسن ممتاز»

خسر الفنان الكبير يوسف شعبان، اليوم الأحد، معركته مع فيروس كورونا، لتنتهي مسيرة فنية استمرت نحو نصف قرن تنوعت ما بين السينما والتليفزيون إلى جانب المسرح.وولد الفنان الراحل 16 يوليو 1931، قدم العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية وكذلك المسرحية لنحو 50 عامًا، كما كان نقيبًا للممثلين لدورتين متتاليتين ابتداءً من عام 1997 إلى عام 2003.وقدم الفنان الراحل، خلال مشواره الفني، أكثر من 130 مسلسلًا، أبرزها «رأفت الهجان» والذي تألق به بشكل بارع في أدائه لشخصية "محسن ممتاز"، كما شارك أيضًا في مسلسلات: العائلة والناس، والشهد والدموع، والوتد، وعيلة الدوغري، ولحظة ضعف، والمكان المقصود، وأعمال رجال، والتوأم، وضد التيار، وأميرة في عابدين، وامرأة من زمن الحب، والضوء الشارد، والمال والبنون، والمشاركة بالجزء الخامس من "ليالي الحلمية" والجزء الأول من مسلسل حول "السيرة الهلالية" بنفس العنوان، انتقام امرأة، زهرة البنفسج، ليلة القبض على فاطمة.ومن أبرز أعماله السينمائية: "هروب مع سبق الإصرار، آخر ليالي الشتاء، قدارة، هدى ومعالي الوزير، كشف المستور، رجال بلا ثمن، جريمة في الأعماق، العذراء والعقرب، قضية سميحة بدران، حارة برجوان، اغتيال مدرسة، الدنيا على جناح يمامة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، المرأة الحديدية، لعدم كفاية الأدلة، القطار، وصمة عار، حكمت المحكمة".وبدأ يوسف شعبان مسيرته في عالم المسرح بالمسرحية التليفزيونية: "الطريق المسدود"، من إخراج الفنان نور الدمرداش ثم قدم عدة مسرحيات أهمها شيء في صدري، وأرض النفاق.وكان آخر مشاركاته في مسلسل "عش الدبابير"، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل 2021، حيث انتهى من أهم المشاهد وبقي له بعض المشاهد البسيطة التي كان من المقرر أن يستكملها في آخر شهر مارس المقبل، وفق المنتج صادق الصباح.وولد الفنان الراحل في حي شبرا بالقاهرة، ووالده مصمم إعلانات شهير في شركة (إيجبشان جازيت)، وتلقى تعليمه الأساسي في مدرسة الإسماعيلية والتعليم الثانوي في مدرسة التوفيقية الثانوية، وبسبب تفوقه في مادة الرسم قرر الانتساب في كلية الفنون الجميلة ولكن عائلته رفضت بشدة وخيرته بين كلية الشرطة ليلتحق بأبناء أخواله، أو الكلية الحربية ليلتحق بأبناء أعمامه أو كلية الحقوق.ونتيجة للضغط الشديد عليه، قرر الالتحاق بالكلية الحربية ولكن في اختبار الهيئة أسقط نفسه فرفضوا انضمامه، ولكن عائلته علمت بما دبره فأجبرته على الانضمام لكلية الحقوق في جامعة عين شمس، وهناك تعرف على أصدقاء عمره الفنان كرم مطاوع والممثل سعيد عبدالغني والكاتب إبراهيم نافع.وقرر بناءً على نصيحة كرم مطاوع الالتحاق بفريق التمثيل في الكلية ثم قدم أوراقه اعتماده في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبسبب ضغط الدراسة في الكلية والمعهد قرر التركيز في دراسة المعهد وسحب أوراقه من كلية الحقوق وهو في السنة الثالثة، ثم تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1962.وبدأ مسيرته السينمائية سنة 1961 في فيلم "في بيتنا رجل" مع عمر الشريف والمخرج بركات ثم توالت أعماله السينمائية التي تعدت 110 أفلام سينمائية، ولاقى في بداياته السينمائية منافسة شرسة ولكنها شريفة من أبرز نجوم فترة الستينيات وهم رشدي أباظة، كمال الشناوي، صلاح ذوالفقار، حسن يوسف، وشكري سرحان، وكان بعضهم يغري المنتجين بتخفيض الأجر الذي يحصل عليه للتأثير عليهم.ووقع خلاف كبير قبل البدء في تصوير فيلم "معبودة الجماهير" إنتاج سنة 1967 والسبب أن الفنان الكبير عبدالحليم حافظ كان غير مقتنع به بينما العكس عند الفنانة شادية المقتنعة به، لأنهما قدما أفلامًا ناجحة معًا في السنوات القليلة الماضية، فهددت شادية بترك الفيلم إذا لم يتم التعاقد مع يوسف شعبان.وبدوره، قرر يوسف شعبان ترك الفيلم كحل وسط للخلاف القائم بين النجمين، ولكن ذكاء الفنان عبدالحليم حافظ كان أكبر من هذا الخلاف البسيط، واجتمعت جميع الأطراف في منزله وتم حل المشكلة وديًا ووافق على مشاركة يوسف شعبان معهما في بطولة الفيلم وأصبحا صديقين حميمين.وفي سنة 1995، قرر الابتعاد عن المجال السينمائي والاكتفاء بتمثيل مسلسل واحد أو اثنين في السنة للتركيز في مهمته الجديدة كنقيب للممثلين.وفي خطوة مختلفة، قدم يوسف شعبان مسلسلًا غريبًا أبدع فيه باختلاف اللهجة المصرية وهو المسلسل الأردني (وضحا وابن عجلان) والذي اعتبر الأكثر مشاهدة في دول الخليج والأردن وسوريا في حينه، وشاركته البطولة من سوريا سلوى سعيد، ومن الأردن نبيل المشيني إلى جانب مجموعة من الممثلين الأردنيين والسوريين الكبار، والمسلسل قصة عشق بدوية هي ذاتها قصة نمر بن عدوان تعتبر نقلة نوعية في مسيرة يوسف شعبان الفنية.وبدأ مسيرته على خشبة أبوالفنون بالمسرحية التليفزيونية "الطريق المسدود"، وهي من إخراج الفنان نور الدمرداش، ثم قدم عدة مسرحيات أهمها "شيء في صدري"، "أرض النفاق".وعندها قرر تقديم اقتراح جريء بإنشاء ستة (6) فرق مسرحية تليفزيونية بدلًا من فرقة مسرحية واحدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تخرجت من المعهد المسرحي ولكن قوبل اقتراحه بالرفض وصدر قرار بتوقيفه لمدة ثلاث (3) سنوات.وبعدها وقعت أزمة كبيرة في مسرح التليفزيون، وقرروا إلغاء إيقافه ولكنه رفض العودة إليهم وشارك في بطولة مسرحية من إنتاج القطاع الخاص بعنوان (مطار الحب) بمشاركة الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي والفنانة ميرفت أمين سنة 1970.ولم يكتف الراحل بالعمل الفني، لكن في سنة 1997 نجح في انتخابات نقابة الممثلين في منصب رئيس النقابة، واستطاع خلال فترته تسديد جميع الديون المترتبة على النقابة، وأنشأ ناديًا كبيرًا في القاهرة لاجتماع جميع الممثلين، وعالج العديد من الفنانين الذين لم يستطيعوا سداد مصاريف علاجهم، واستطاع أن يستمر في منصبه دورتين متتاليتين قبل أن يخسر في انتخابات 2003 أمام الفنان أشرف زكي.وفي يوم 28 يوليو 2017، أعلن الممثل يوسف شعبان اعتزاله الفن بعد أن شارك في بطولة أكثر من 250 عملًا فنيًا.