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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تجديد الثقة في «الطيب» مساعدًا لوزير التعليم العالي للشئون الفنية

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:42 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
إسراء جمال
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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتجديد تعيين الدكتور محمد محمود ناصر الطيب مساعدًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي.

يذكر أن محمد الطيب حصل على شهادة برنامج "القيادة للقرن الحادي والعشرين" من جامعة هارفارد الأمريكية، ودرجة الدكتوراه في علاج الجذور بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وزمالة في العلاج بالليزر في طب الأسنان جامعة آخن الألمانية.

وشغل الطيب العديد من المناصب، منها: أمين عام اللجنة العليا لإنشاء فروع الجامعات الدولية والمؤسسات الجامعية، والقائم بعمل الأمين العام لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمدير التنفيذي للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي عامي 2019، 2020 والمتحدث الرسمي للوزارة عام 2020.

كما شغل عضوية عدة لجان فنية، منها: (اللجنة الاستشارية الدائمة للتربية والتعليم بمنظمة الألكسو، اللجنة الوزارية للإشراف على مبادرة "صنايعية مصر" لتدريب الشباب في الجامعات والكليات التكنولوجية والوزارات الأخرى، اللجنة المقررة لدراسة مقترح النماذج الاستثمارية لإنشاء جامعات أهلية بالأراضي المملوكة للجامعات الحكومية المصرية، واللجنة التنظيمية المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب اليونسكو للعلوم في الدول العربية، اللجنة التنظيمية المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الإفريقي) هذا فضلًا عن مشاركته في العديد من ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات الدولية حول التعليم العالي والبحث العلمي.

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