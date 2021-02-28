الأب بطرس دانيال ينعى يوسف شعبان: سيظل موجودًا بيننا بأعماله الخالدة

نعى الأب بطرس دانيال، الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان، وذلك عبر عدد من الصور أثناء تكريم الراحل داخل المركز الكاثوليكي ووسط عدد كبير من النجوم، وذلك بعد أن رحل عن عالمنا منذ قليل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وقال بطرس دانيال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "فقدت مصر والوطن العربي والوسط الفني قامة فنية عظيمة آثْرَت السينما والدراما التلفزيونية بالعديد من الأعمال المتميزة والأدوار الخالدة، لذا بقلوبٍ حزينة ننعي الفنان الخلوق صاحب اللمسة الفنية والإنسانية القدير يوسف شعبان، والذي حصل على العديد من الجوائز من المركز الكاثوليكي المصري للسينما".وأضاف: "وكان قد حصل مؤخرًا على جائزة الريادة السينمائية بالدورة الرابعة والستين للمهرجان، نطلب له الرحمة من الله والعزاء لأهله وذويه ومحبيه والوسط الفني، سيظل موجودًا بيننا بأعماله الخالدة".