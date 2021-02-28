ريهام عبد الغفور تستذكر مواقفها مع يوسف شعبان

نعت الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان الراحل يوسف شعبان الذي وافته المنية عن عمر يناهز 89 عاما، بسب إصابته بفيروس كورونا المستجد.وشاركت ريهام عبد الغفور صورة للفنان الراحل على إنستجرام وعلقت عليها قائلة: "أول مره في حياتي وقفت قدام كاميرا كان معاه وكنت طالعة بنته في مسلسل العائلة والناس وبعد كده كنت بنته برضه في الحقيقة والسراب.. في الجنه إن شاء الله".يذكر أنه ستشيع الجنازة صباح الغد من مستشفى العجوزة، وسيتم دفنه في مقابر العائلة في 6 أكتوبر، وقد توفي الفنان الكبير وذلك بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام، وتم نقله للمستشفى ولكنه لم يستطع مقاومة الفيروس.يشار إلى الفنان الراحل ولد في 16 يوليو من عام 1931، وبدأ نشاطه الفني عام 1961 وقدم مئات الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، وكانت آخر أعماله مشاركته في فيلم "المشخصاتي 2" مع تامر عبدالمنعم عام 2016.