نرمين يسر يكتب: الحياة كرة صغيرة لا تتسع للحقد.. أحبوا!

في المشهد الافتتاحي للفيلم تجلس صوفيا لورين تحت المطر، متحجرة تمامًا، تبدو وكأنها هناك ولكنها أيضًا ليست بالفعل في ذلك الموضع، بينما حولها الأطفال يرسمون الوجوه ويضحكون للحصول على رد فعل ولو بسيط يرتسم على ملامحها، لكنها لا تغمض عينيها. ومع ذلك، فإن تعابير وجهها لا تزال تحمل معها حزنًا وألمًا هائلين.

في أحدث أفلامه، يقدم إدوارد بونتي والدته الأسطورية في فيلمThe Life Ahead بالإيطالية La vita davanti a se من أعمال نتفلكس الأصيلة؛ حيث يعود إلى مدينة باري الساحلية الواقعة جنوب إيطاليا، هناك تتشكل قصة الصبي السنغالي المسلم محمد، ويُختصر إلى مومو (إبراهيما جوي) الذي تلقي تريبة سيئة، فهو ابن لسيدة كانت تعمل في الدعارة وقتلت بيد زوجها والد محمد عندما قررت التوقف عن العمل.

تبدأ الاحداث عندما يسرق مومو شمعدان فضي من سيدة عجوز في السوق؛ لكنه لا يتمكن من بيعها، لذلك يًعيد البضاعة المسروقة إلى منزل الدكتور كوين (ريناتو كاربنتييري) الذي يتولى رعايته، والذي سرعان ما يكتشف الأمر، ويجبر مومو على الاعتذار للسيدة العجوز، التي يتبين أنها ليست فقط مريضة ولكن كذلك صديقة قديمة للدكتور كوين.

في المكان نفسه نجد مدام روزا (صوفيا لورين) وهي إحدى الناجيات من الهولوكوست إبان الحرب العالمية الثانية، والتي انتهى بها المطاف بعد حياة حافلة بملذات الجسد الممنوحة أو مدفوعة الأجر إلى السير في الشوارع لتعتني بأطفال البغايا الأخريات؛ وعقب الكثير من التفاوض والأصرار من قبل الدكتور تقبل السيدة روزا في النهاية أن تأخذ مومو غي محاولة لتزويد الصبي بالرعاية والحب الذي يحتاجهم بعد نشأة صعبة للغاية، ثم فيما بعد تتشكل صداقة غير محتملة بين مومو ومدام روزا.

استنادًا إلى رواية الفرنسي اليهودي المولود في ليتوانيا (رومان جاري) التي تحمل اسم الفيلم نفسه، والفائزة بجائزة "جونكور" أرفع الجوائز الأدبية في فرنسا، يحكي الفيلم قصة مؤثرة للغاية عن الحب والصداقة والأسرة والتسامح، وهي قصة تتلاعب بأوتار القلوب دون أن تكون عاطفية بشكل مفرط.

إنه نوع القصص التي تبرز فكرة انه ليس عليك أن تكون قريب أو مندمج مع الأصدقاء أو العائلة بقدر قبول واحترام بعضكما البعض، لأن هذا هو ما يصنع الأسرة حقًا، لقد استطاعت روزا الاحتفاظ بطفلين ببيتها، أحدهما مومو والأخر هو ابن صديقتها لولا/ ابريل زامور المتحولة جنسيًا والتي أخبرنا عنها مومو في تعليق صوتي أنها كانت بطل العالم في الملاكمة للوزن المتوسط ولهذا يخشاها الجميع خوفا من تلقي لكمة في أنفه. بينما تصل علاقة لولا وروز إلى أعلى مستويات الثقة والحب، حيث يمكن للمشاهد أن يستشعر التاريخ المشترك بين المرأتين من خلال تفاهمهما السلس، ومحبتهما لبعضهما البعض، وحرص كلا منهن على الأخرى وتقبلها لها في نفس الوقت.

قدمت صوفيا لورين شخصية روزا، المرأة المتقدمة في العمر التي تحاول التكاتف مع شخصيات من جنسيات وأعراق مختلفة، مثل يوسف الطفل اليهودي الذي تركته والدته فترة طويلة لديها وحصل الطفل على الرعاية والتعليم من قبلها بالاضافة إلى صديقها وجارها (هميل)/ باباك كاريمي المعروف من خلال دوره (باباك) في فيلم Salesman للمخرج الإيراني أصغر فرهادي.

ليست قصة الفيلم شديدة العذوبة أهم جوانب الفيلم فقط ، بل ثمة أيضًا العلاقة الجميلة بين مومو ومدام روزا. إنها علاقة تتمحور حول طفولتهم المؤلمة. على الرغم من السنوات العديدة التي تفصل أحدهما عن الآخر، إلا أن كلاهما عانى من أحداث مؤلمة في الصغر - فقد مومو والدته على يد والده ؛ وروزا في الوقت الذي يستحوذ فيه الخرف على عقلها، أصبحت مسكونة أكثر من أي وقت مضى بأهوال الهولوكوست- هكذا نجد الحزن والألم اللذين يحملهما كلاهما بداخله يجعلهما يشكلان رابطة قوية بشكل لا يصدق. لا يحتاجون حتى للتحدث عن الأشياء لفهم بعضهم البعض وذلك في أداء رائع تقدمه صوفيا لورين.

لكن تجدر الأشارة إلى الاداء الجيد المثير للدهشة للطفل ابراهيم غوي، فرغم ان السيدة روزا عجوز غاضبة بقلب من الذهب فإن غوي هو الذي يسرق المشهد تمامًا. هذا الفتى الموهوب يجسد بشكل مثالي مومو الصبي الصغير الغاضب من العالم ويضع الحواجز الصعبة لحماية نفسه من التعرض للأذى كالسرقة وتوزيع المخدرات، بالإضافة إلى ذلك ، تشترك لورين وجي في هذه الكيمياء الجميلة، وكل نظرة يتبادلونها تكون ذات مغزى وتأثير.

التطور فيما يتعلق بهذه الشخصيات والعلاقة بين مومو وروزا كان من الممكن أن يكون أقل سرعة، فلا داعي للعجلة، ولا ان تصبح الاحداث مملة، لكن ساعة ونصف من المشاهد الملونة المثيرة تتخللها احداث قصة تلمس القلوب ليس الا وقت مناسب لتأمل واستيعاب السيناريو الذي يبرز نقاط الاختلاف والاتفاق في نقاط عدة، مثل العنصرية وقبول الاخرين في حياتنا وإلقاء الضوء على نماذج تمثل هذه النقاط مثل تقبل المتحولين جنسيا والاعراق المختفلة من عرب ويهود واصحاب البشرة الداكنة الي اخر النماذج التي ظهرت في الفيلم.

ليس هذا هو الفيلم الاول الذي تلعب فيه لورين دور المرأة اليهودية الناجية من الهولوكست، بل قدمته في فيلم (جوديث) 1966 ، الفيلم الذي وضعها في القائمة السوداء في الدول العربية للمخرج الأمريكي دانيال مان ويدور حول تعرض امرأة يهودية جميلة للاعتقال وعائلتها بعد أن أبلغ عنها زوجها الطيار النازي، فتعلم بعد نجاتها من المحرقة أنه سافر إلى إسرائيل، فتلحق به راغبة في الانتقام. عن هذا الفيلم تتساءل الممثلة الأسطورية بدهشة في أحد حواراتها: "هل المنع بسبب انني مثلت دور جوديث وعملت في اسرائيل؟ فأي علاقة لي بالمسائل السياسية وهل تظنون اني ارفض تقديم شخصية امرأة عربية لان لدي اصدقاء من اليهود؟ انا فقط ممثلة ولا اتدخل في الشئون السياسية! "

