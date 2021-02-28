«النواب الليبي» يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها دون تأجيل، وأهمية تشكيل الحكومة المرتقبة تأسيسًا على مبدأ التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة.ووجه صالح- خلال لقائه مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا- الشكر للحكومة الألمانية على اهتمامها وجهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتمسكها بمخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، حسبما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلحيق، وفقا لبوابة (إفريقيا) الإخبارية، اليوم الأحد.من جانبه، أعرب السفير الألماني عن تقديره لرئيس مجلس النواب الليبي، على جهوده المستمرة التي أثمرت نتائج إيجابية، تمثلت في إنجاز خطوات مهمة في سبيل تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.