من سوريا لمصر.. رحلة كفاح «جميل» في عالم الغناء (فيديو)

لم يجد الشاب السوري الأمان في منطقته لما وجده من نزاع وصراع، وظل متأثرا بالحروب حوله، ويكتب ما رآه يمر أمام عينه، مما ساعده على إتاحة الفرصة لتنمية موهبته في الغناء، وخامة صوته القوية العذبة.محمد جميل، ذو الـ٣٢ عاما، ولد في مدينة حلب بسوريا، وجاء إلى مصر منذ عام 2012، يقول: "خرجت من بلدي لما بقت منطقتي غير آمنة وفي مواجهات مباشرة واكتشفت موهبتي من الصغر من رد فعل الناس اللي بتسمعني بغني واللي شجعني المرحوم والدي اللي توفاه الله".يروي "جميل"، أنه طور ذاته بالحفظ الكثير ومشاهدة الفيديوهات عبر اليوتيوب، ويحاول أن يتماشى مع أغاني العصر ويحفظ كلمات الأغاني، منوها أن رحلته مع الغناء قاسية، وبدأ يغني في الحفلات والمناسبات.وجد الشاب السوري إعجابا من المصريين بصوته، وتشجيعه على إكمال مسيرته الفنية، متمنيا أن يصبح نجم عربي في الساحة العربية.