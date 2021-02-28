عمرو الليثى ناعيا يوسف شعبان: فنان مخلص عاشق لوطنه وفنه

نعى الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، الفنان القدير يوسف شعبان، الذي وافته المنيه مساء اليوم الأحد، داعيًا الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.وقال الليثي: "فقدنا قامة فنية وإنسانية عظيمة، وكان نموذجا للفنان المصري الصادق العاشق لوطنه وفنه، وقدم العديد من الأعمال الفنية والوطنية الرائعة، والتي تظل باقية وخالدة في وجدان وذاكرة المصريين".وتابع: شرفت بالعمل معه كمساعد مخرج بمسلسل رأفت الهجان، كما شرفنا بأن أنتجنا له مجموعة من أهم أعماله ومنها الفيلم الشهير "ميرامار".. رحم الله الفنان الكبير يوسف شعبان وأسكنه فسيح جناته.