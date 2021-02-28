حمدوك يؤكد العمل على حل قضية أبيي مع جنوب السودان

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، أنهم يعملون على حل قضية منطقة أبيي مع دولة جنوب السودان وصولًا للحل النهائي.جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي بارفيت آنيانقا.وبحث اللقاء الوضع في منطقة أبيي وعمل الآليات المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان بدعم من الأمم المتحدة عبر قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي "يونسفا"، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وأكد اللقاء أهمية تفعيل الآليات المشتركة المتفق عليها، كما شدد حمدوك على أن العلاقات الثنائية بين دولتي السودان وجنوب السودان تمر خلال هذه الفترة بأفضل حالاتها.