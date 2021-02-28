رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قاذفات صينية تشارك في تدريبات هجومية لمواجهة الأساطيل الأمريكية

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:34 م
هجومية لمواجهة الأساطيل
هجومية لمواجهة الأساطيل الأمريكية
أ ش أ
طباعة
قالت دورية ديفنس نيوز الامريكية إن عشر قاذفات صينية على الأقل قد شاركت فى تدريبات هجومية بحرية بمنطقة بحر الصين الجنوبى هذا الاسبوع، وذلك كرد فورى على حدوث تصعيد من جانب قوات عسكرية أمريكية تواجدت فى هذا المجرى المائى المتنازع عليه.
وقال خبراء عسكريون صينيون إن قاذفات متقدمة من طراز إتش – 6 جى بسلاح البحرية الصينية شاركت فى هذه التدريبات التى تهدف إلى إظهار قدرة الصين على مواجهة الأنشطة الأمريكية فى المنطقة وذلك على مدار شهر فبراير الجارى، حيث عبرت مدمرة أمريكية مضيق تايوان، مما زاد من حدة التوتر فى المنطقة.
وقال الكولونيل الصينى المتقاعد يوى جانج فى مقابلة مع دورية ديفنس نيوز الإخبارية الأمريكية المتخصصة في الشأن الدفاعي إن هذه التدريبات تهدف إلى مواجهة العمليات الأمريكية الأخيرة التى قامت بها حاملتا الطائرات الأمريكيتان "تيودور روزفلت" و"نيميتز" ومجموعاتهما الهجومية فى بحر الصين الجنوبى.
وأكد أن هذه التدريبات تهدف إلى إظهار القدرة العسكرية الصينية على المواجهة ومتابعة التصرفات الأمريكية وأنها تسيطر على الموقف، وأن الجيش الصينى يمكنه نشر موارد أخرى، بما فيها قوات صاروخية لتعزيز قوة الردع ضد الولايات المتحدة إذا لزم الأمر.
وفى السياق ذاته أوضحت صحيفة جلوبال تايمز الامريكية فى تقرير لها اليوم أن الطائرات القاذفة التى شاركت فى التدريبات كانت من طرازين أحدثهما طراز إتش -6 جى الذى يمكنه حمل ستة صواريخ كروز مضادة للسفن، وأقدمهما طراز إتش – 6 جى الذى يحمل أربعة صواريخ.
وذكر التليفزيون الصينى المركزي أن التدريبات تضمنت اجراء تدريبات هجومية طويلة المدى وساعدت على زيادة التنسيق بين الطيارين الجدد والمخضرمين، وأضاف ان أحد ألوية الطيران بالبحرية من القيادة الميدانية الجنوبية أجرى تدريبات على تكتيكات المواجهة الجوية لزيادة القدرات القتالية الحقيقية.
ومن ناحية أخرى، أعلن الأسطول السابع الأمريكى فى بيان له أن المدمرة الأمريكية يو إس إس كيورتيس ويلبر التى تحمل صواريخ موجهة من طراز آرليغ بوركى عبرت مضيق تايوان هذا الاسيوع لاظهار إلتزام الولايات المتحدة بأن يكون المضيق مفتوحا أمام الملاحة فى منطقة الهند والمحيط الهادى.
وأشار الأسطول السابع الأمريكى فى بيانه إلى أن القوات الأمريكية ستواصل الطيران والابحار والعمل فى أى مكان يسمح به القانون الدولى، وجدير بالذكر أن الصين كانت قد
أعربت عن احتجاجها مرارا على العمليات العسكرية الأمريكية فى بحر الصين الجنوبى ومضيق تايوان، وهى تتهم الولايات المتحدة بإنتهاك سيادتها وتثير التوترات فى المنطقة.
وتجدر الاشارة إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة بناء تحالفتها لمحاولة مواجهة الصين، وقد أرسلت فرنسا السفينة تونيرى الهجومية البرمائية والفرقاطة ساركوف خلال الفترة الأخيرة للابحار عبر المجرى المائى مثار النزاع، بينما ذكرت ألمانيا وبريطانيا أنهما سترسلان سفن بحرية إلى المنطقة.

موضوعات متعلقة

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

التعليم: من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته بالامتحان لن يُضر إطلاقًا

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

وفاة الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ89

الصور

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

image description

انتظام لجان الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بجامعة أسيوط

image description

الجمال يتفقد لجان الامتحانات داخل جامعة أسيوط

image description

وكيل صحة دمياط يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال

الأكثر قراءة

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

بعد فتح التسجيل.. 5 فئات لها الأولوية لأخذ لقاح كورونا

وفاة الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ89

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

«تغفيلة».. لقاح كورونا في مصر أصلي ولا صيني؟

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

السيطرة على حريق للغابات بمدينة «أشيكاغا» اليابانية

تردد القنوات التعليمية الجديدة على النايل سات 2021

أيام زمان

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

وزارة الثقافة تنعى يوسف شعبان: صنع مسيرة فنية مميزة

فاطمة الكاشف: موسم ثان من مسرحية «عيلة الفقرى»

«الناشرين المصريين» تناقش خطة تنظيم سلسلة معارض محلية

الثقافى الفرنسى يحتفل باليوم العالمى لحقوق المرأة أونلاين