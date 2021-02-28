هدوء واستقرار بامتحانات المعاهد الأزهرية في يومها الثاني

أكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ صالح عباس رئيس القطاع، أنه قد سادت حالة من الاستقرار والانتظام، اليوم الأحد، خلال امتحانات الشهادة الابتدائية والنقل الثانوي الأزهرية، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.وأشار التقرير إلى تفقد الشيخ صالح عباس جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه الشيخ أيمن عبدالغني وكيل القطاع لشئون التعليم، لجان معهد القاهرة الثانوي، ومعهد فتيات العباسية، ومعهد العباسية الابتدائي، واطمأن على اتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من ارتداء الكمامات والتباعد بين الطلاب وتوفير المطهرات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.كما أفاد التقرير بتوجه قوافل متابعة لأعمال الامتحانات إلى منطقتي الغربية والمنوفية الأزهريتين، للاطمئنان على اتباع الإجراءات الاحترازية، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد بين الطلاب وتوفير المطهرات.وخلال أعمال المتابعة تم رصد تعليقات الطلاب بخصوص السؤال الأول في امتحان القرآن الكريم للصف السادس الابتدائي من خارج المقرر بالمنهج، وهو ما ثبتت صحته، وبناءً عليه أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن أنه نظرًا لأن غالبية طلاب الصف السادس الابتدائي أجابوا عليه لتمكنهم من حفظ كتاب الله، تقرر منح الطلاب الذين أجابوا على السؤال الدرجة كاملة، وتوزيع الدرجة المخصصة للسؤال الأول على السؤال الثاني لمن لم يجب عليه من الطلاب.