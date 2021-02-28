رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسوان تناقش تأثير كورونا على سوق العمل

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:31 م
الدكتور أحمد غلاب
الدكتور أحمد غلاب
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
افتتح الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان الجلسة النقاشية مع مجتمع الأعمال بالمحافظة لمناقشة مستجدات سوق العمل بأسوان، بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وينظمها المركز الجامعي للتطوير المهني UCCD بجامعة أسوان تحت عنوان "مائدة مستديرة مع أصحاب الأعمال بالمحافظة لمناقشة تأثير جائحة كورونا العالمية على سوق العمل والتغيرات التي حدثت في مجال التوظيف لخريجي الجامعة".

ورحب الدكتور أحمد غلاب خلال اللقاء بالحضور من ممثلي قطاعات التعليم والصحة والمقاولات والإنشاءات وقطاع التعدين والأعمال إلى جانب الشركات التجارية ومشروعات ريادة الاعمال بالمحافظة.

وتابع رئيس جامعة أسوان: "جامعة أسوان أيضا لا تنفصل عن المجتمع والبيئة المحيطة بها وأيضا مجتمع الأعمال بقطاعته المختلفة التي تعمل جاهدة على خدمته بالتواصل الدائم لربط الجامعة باحتياجات سوق العمل. إن المائدة المستديرة ناقشت المستجدات بسوق العمل نتيجة لأزمة كورونا العالمية وتأثيرها على متطلبات التوظيف سواء في المستقبل القريب أو البعيد. نحاول أن نخدم طلابنا وخريجينا لمواكبة التطورات وليكونوا مؤهلين للمواكبة".

وأضاف المهندس عمرو توفيق، ممثل إحدى الشركات نعتز بهذه اللقاءات ونجدها ذات قيمة عالية ونسعد بأن الجامعة تعمل على دراسة واقع سوق العمل خاصة في ظل تغيرات عالمية كبيرة.

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا حول إمكانية الاستفادة من الخريجين المؤهلين.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أهمية دعم مشروع "المراكز الجامعية للتطوير المهني" الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدى أهمية اللقاءات بصورة دورية منذ عام 2019 في الجامعات المختلفة لربط الجامعات بمتطلبات وتطورات سوق العمل ورفع كفاءة المراكز في مساعدة الطلاب والخريجين وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

والجدير بالذكر أن جامعة أسوان قد شاركت بالملتقى الافتراضي الأول للتوظيف تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار والذي شارك به 15 مركزا جامعيا بعشر جامعات مصرية حكومية وحقق نجاحا كبيرا رغم ظروف الجائحة.

وتضمنت أهم المحاور التي نوقشت بالمائدة المستديرة: المحور الأول تداعيات جائحة كورونا على سوق العمل في اسوان، والمحور الثاني آليات العمل والتوظيف بعد كورونا والمحور الثالث إلى أي مدى تحقق المخرجات التعليمية لجدوى اقتصادية للشركات المحور الرابع الاتجاهات المستقبلية للتوظيف في أسوان.
جامعة أسوان تناقش تأثير كورونا على سوق العمل
جامعة أسوان تناقش تأثير كورونا على سوق العمل
جامعة أسوان تناقش تأثير كورونا على سوق العمل
جامعة أسوان تناقش تأثير كورونا على سوق العمل
جامعة أسوان تناقش تأثير كورونا على سوق العمل
جامعة أسوان تناقش تأثير كورونا على سوق العمل

موضوعات متعلقة

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

3 عوامل ترجح كفة الزمالك على جالاتا سراي في مفاوضات بيع مصطفى محمد

الصور

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

image description

انتظام لجان الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بجامعة أسيوط

image description

الجمال يتفقد لجان الامتحانات داخل جامعة أسيوط

image description

وكيل صحة دمياط يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال

الأكثر قراءة

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

بعد فتح التسجيل.. 5 فئات لها الأولوية لأخذ لقاح كورونا

وفاة الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ89

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

«تغفيلة».. لقاح كورونا في مصر أصلي ولا صيني؟

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

السيطرة على حريق للغابات بمدينة «أشيكاغا» اليابانية

تردد القنوات التعليمية الجديدة على النايل سات 2021

أيام زمان

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

وزارة الثقافة تنعى يوسف شعبان: صنع مسيرة فنية مميزة

فاطمة الكاشف: موسم ثان من مسرحية «عيلة الفقرى»

«الناشرين المصريين» تناقش خطة تنظيم سلسلة معارض محلية

الثقافى الفرنسى يحتفل باليوم العالمى لحقوق المرأة أونلاين