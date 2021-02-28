جامعة أسوان تناقش تأثير كورونا على سوق العمل

افتتح الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان الجلسة النقاشية مع مجتمع الأعمال بالمحافظة لمناقشة مستجدات سوق العمل بأسوان، بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.وينظمها المركز الجامعي للتطوير المهني UCCD بجامعة أسوان تحت عنوان "مائدة مستديرة مع أصحاب الأعمال بالمحافظة لمناقشة تأثير جائحة كورونا العالمية على سوق العمل والتغيرات التي حدثت في مجال التوظيف لخريجي الجامعة".ورحب الدكتور أحمد غلاب خلال اللقاء بالحضور من ممثلي قطاعات التعليم والصحة والمقاولات والإنشاءات وقطاع التعدين والأعمال إلى جانب الشركات التجارية ومشروعات ريادة الاعمال بالمحافظة.وتابع رئيس جامعة أسوان: "جامعة أسوان أيضا لا تنفصل عن المجتمع والبيئة المحيطة بها وأيضا مجتمع الأعمال بقطاعته المختلفة التي تعمل جاهدة على خدمته بالتواصل الدائم لربط الجامعة باحتياجات سوق العمل. إن المائدة المستديرة ناقشت المستجدات بسوق العمل نتيجة لأزمة كورونا العالمية وتأثيرها على متطلبات التوظيف سواء في المستقبل القريب أو البعيد. نحاول أن نخدم طلابنا وخريجينا لمواكبة التطورات وليكونوا مؤهلين للمواكبة".وأضاف المهندس عمرو توفيق، ممثل إحدى الشركات نعتز بهذه اللقاءات ونجدها ذات قيمة عالية ونسعد بأن الجامعة تعمل على دراسة واقع سوق العمل خاصة في ظل تغيرات عالمية كبيرة.وشهد اللقاء حوارا مفتوحا حول إمكانية الاستفادة من الخريجين المؤهلين.وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أهمية دعم مشروع "المراكز الجامعية للتطوير المهني" الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدى أهمية اللقاءات بصورة دورية منذ عام 2019 في الجامعات المختلفة لربط الجامعات بمتطلبات وتطورات سوق العمل ورفع كفاءة المراكز في مساعدة الطلاب والخريجين وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.والجدير بالذكر أن جامعة أسوان قد شاركت بالملتقى الافتراضي الأول للتوظيف تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار والذي شارك به 15 مركزا جامعيا بعشر جامعات مصرية حكومية وحقق نجاحا كبيرا رغم ظروف الجائحة.وتضمنت أهم المحاور التي نوقشت بالمائدة المستديرة: المحور الأول تداعيات جائحة كورونا على سوق العمل في اسوان، والمحور الثاني آليات العمل والتوظيف بعد كورونا والمحور الثالث إلى أي مدى تحقق المخرجات التعليمية لجدوى اقتصادية للشركات المحور الرابع الاتجاهات المستقبلية للتوظيف في أسوان.