«النهضة التونسية» تعترف باعتداء عناصرها على الصحفيين
الأحد 28/فبراير/2021 - 05:28 م
محمد عمرطباعة
أقرت حركة النهضة التونسية الإخوانية، اليوم الأحد، بوقوع تجاوزات من قبل أنصارها وأعضائها ضد صحفيين في تظاهرات الأمس.
وتقدمت الحركة بالاعتذار عن الانتهاكات بعد تزايد حدة الغضب الشعبي والإعلامي ضد الحركة.
وكانت نقابة الصحفيين التونسية دانت أمس العنف المادي واللفظي الذي تعرض له الصحفيون خلال مسيرة حركة النهضة من قبل لجنة تنظيم المسيرة، وتقرر التتبع القضائي لكل المعتدين على أعضائها.
وتقدمت الحركة بالاعتذار عن الانتهاكات بعد تزايد حدة الغضب الشعبي والإعلامي ضد الحركة.
وكانت نقابة الصحفيين التونسية دانت أمس العنف المادي واللفظي الذي تعرض له الصحفيون خلال مسيرة حركة النهضة من قبل لجنة تنظيم المسيرة، وتقرر التتبع القضائي لكل المعتدين على أعضائها.