«النهضة التونسية» تعترف باعتداء عناصرها على الصحفيين

‏أقرت حركة النهضة التونسية الإخوانية، اليوم الأحد، بوقوع تجاوزات من قبل أنصارها وأعضائها ضد صحفيين في تظاهرات الأمس.وتقدمت الحركة بالاعتذار عن الانتهاكات بعد تزايد حدة الغضب الشعبي والإعلامي ضد الحركة.وكانت ‏نقابة الصحفيين التونسية دانت أمس العنف المادي واللفظي الذي تعرض له الصحفيون خلال مسيرة حركة النهضة من قبل لجنة تنظيم المسيرة، وتقرر التتبع القضائي لكل المعتدين على أعضائها.