وداعا يوسف شعبان.. بث مباشر قبل خروج جثمان الفنان الكبير من المستشفى

توفى منذ قليل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عمر 90 عاما داخل مستشفى العجوزة متأثرا بفيروس كورونا.وكان الفنان الكبير يوسف شعبان قد أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضى، ودخل على إثره أحد مستشفيات المهندسين، وبعدما تدهورت حالته الصحية، تم نقله للعناية المركزة بمستشفى العجوزة.كشف عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن أنهم حتى الآن لم يقرروا بشكل نهائي إقامة عزاء للفنان الراحل يوسف شعبان، بسبب انتشار فيرس كورونا المستجد، وأنهم سيجتمعون مع أسرة الفنان الراحل لبحث هذه المسألة وأخذ قرار مناسب فيها.وستشيع الجنازة صباح الغد من مستشفى العجوزة، وسيتم دفنه في مقابر العائلة الخاصة بالفنان يوسف شعبان في 6 أكتوبر