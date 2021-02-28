«تعليم قنا»: لم نتلق شكاوى أو بلاغات خلال امتحانات النقل

أكد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، انتظام سير عملية الامتحانات داخل المدارس المختلفة بمدن ومراكز المحافظة التسع وإداراتها المختلفة، والتي بدأت صباح اليوم الأحد.



وقال وكيل وزارة التربية والتعليم لـ"الدستور" إن جميع امتحانات صفوف النقل بالمراحل التعليمية بمدن ومراكز محافظة قنا، مرت دون شكاوي أو بلاغات لغرف العمليات المشكلة بالإدارات وغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم.



وأشار وكيل وزارة التعليم في سياق تصريحاته، أن الامتحانات شهدت التزامًا من المعلمين والإداريين والطلاب بالإجراءات الاحترازية، المقررة من قبل وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم الفني، دون حدوث أي أزمات تعليمية أو إدارية وصحية.