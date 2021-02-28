بعد وفاة يوسف شعبان.. الهدوء يسيطر على محيط مستشفى العجوزة (فيديو)

سادت حالة من الهدوء بمحيط مستشفى العجوزة- المخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا- بعد وفاة الفنان يوسف شعبان، وحتى الآن لم يتواجد أحد من الفنانين ولا أفراد أسرته.وتوفي الفنان يوسف شعبان مساء اليوم الأحد متأثرًا بإصابته بكورونا في مستشفى العجوزة عن عمر يناهز الـ90 عامًا، وكان تم حجزه بالعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.الجدير بالذكر أن الفنان الراحل ولد في حي شبرا بالقاهرة، وبدأ مسيرته الفنية عام 1961 في فيلم "في بيتنا رجل"، وتوالت بعده أعماله الفنية من مسلسلات وأفلام ومسلسلات، وقرر اعتزال الفن عام 2017 بعد أن شارك في قرابة 250 عملًا فنيًا.