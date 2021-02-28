مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع عند مستوى 1،466.43

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1،466.43 بارتفاع قدره 1.80 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 634.24 بارتفاع قدره 1.10 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونًا و773 ألفًا و631 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 826 ألفًا و170 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 91 صفقة.