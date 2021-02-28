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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

يوسف شعبان.. تعمد الرسوب فى اختبارات الحربية ليلتحق بالفن

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:42 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
حسن أمين
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رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان القدير يوسف شعبان عن عمر يناهز 89 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ونشأ يوسف شعبان بحي شبرا بالقاهرة، وهو الابن الأكبر في أسرته، حيث كان لديه 3 أشقاء ولد وبنتان، ودرس يوسف شعبان بإحدى مدارس الإسماعيلية خلال دراسته الإعدادية، ثم التحق بمدرسة التوفيقية الثانوية بنين بشبرا في المرحلة الثانوية.

رغب يوسف شعبان عقب الانتهاء من المرحلة الثانوية أن يلتحق بكلية الفنون الجميلة، حيث كانت لديه مهارة كبيرة في الرسم وكان متفوقا فيها خلال دراسته الإعدادية والثانوية.

ونشب خلاف قوي بين الفنان الراحل يوسف شعبان ووالده، والذي كان يعمل مصمم إعلانات، حيث كان يريده أن يدخل كلية الشرطة أو الكلية الحربية على غرار باقي أقاربه من أبناء أخواله وأعمامه.

وقام يوسف شعبان بالتقديم في الكليلة الحربية ولكنه تعمد الرسوب في الاختبارات الخاصة بها حتى تم إلحاقه بكلية الحقوق والتي كانت بوابته لدخول عالم الفن، حيث انضم إلى فريق التمثيل بالكلية وتعرف حينها على الفنان الكبير كرم مطاوع، والذي ساعده بشكل كبير في الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

توفي الفنان يوسف شعبان، منذ قليل، عن عمر يناهز 89 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات والأيام الماضية، ومن المقرر أن تشيع جنازة الفنان الكبير يوسف شعبان صباح الغد من مستشفى العجوزة، وسيتم دفنه بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

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