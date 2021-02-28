نقيب المحامين يعلن تخطي أرصدة النقابة المليار جنيه

وجه نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الأحد، خطابا للجمعية العمومية أعلن فيه أرصدة النقابة العامة لدى البنوك.وقال: «اُدعي عندما استلمنا النقابة أن الرصيد 720 مليون جنيه، ولم يكن هذا صحيحا، ولكني سأتغاضى عن هذا، وأقول أن إجمالي الأرصدة تخطى حاجز المليار جنيه، وأن هذا الرصيد تحقق لأننا أمناء على أموالكم.وأضاف: استقبلت عملي في النقابة بوباء كورونا الذي سبب للدولة مشكلات كبيرة لأن الإنفاق على مرض كورونا ومن أصيب به، يستنزف أموالا باهظة، ونحن لم نتخلف عن محامي، أو محامية أصيب بهذا الوباء، ودفعنا مئات الألوف التي شكلت في النهاية ملايين الجنيهات، ونحن مستمرون على هذا بما في أعناقنا لمرضانا ورغم ما أنفق من ملايين في مواجهة جائحة كورونا إلا أننا تخطينا حاجز المليار جنيه.وأضاف أن هذا الرصيد لم يكن ليتحقق إلا بالحفاظ على المال العام، وأن الأموال التي صرفت على مؤتمرات الغردقة وغيرها، والولائم وفي الاحتفالات، ولكننا نحن في النقابة حتى نقوم بواجباتنا، وأن مكتبي الخاص لم أدخله سوى 4 مرات منذ تولى مهمة النقيب وأكرس كل وقتي لنقابة المحامين والزملاء، وهذا ليس تفضلًا وإنما قياما بواجبي الذي يلزمني أنا وزملائي بأن ننهض بهذه الأمانة، هناك زملاء في المجلس يقفون إلى جواري وهم قلة والباقي معروف، مطالبًا بالتكاتف حتى نستطيع أن نصرف المعاش للمحامي المستحق بدون أدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال.