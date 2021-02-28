أحمد السقا: رحم الله الفنان القدير يوسف شعبان

حرص الفنان أحمد السقا على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل الفنان يوسف شعبان الذي وافته المنية منذ قليل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 89 عاما.وشارك أحمد السقا صورة للفنان الراحل عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك وعلق عليها قائلًا: "رحم الله الفنان القدير، يوسف شعبان".يذكر أنه ستشيع الجنازة صباح الغد من مستشفى العجوزة، وسيتم دفنه في مقابر العائلة في 6 أكتوبر، وقد توفي الفنان الكبير وذلك بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام، وتم نقله للمستشفى ولكنه لم يستطع مقاومة الفيروس.