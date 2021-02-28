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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

البيت الفنى للمسرح ينعى يوسف شعبان

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:27 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
حسين الجندي
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نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير النجم يوسف شعبان، والذي وافته المنية، منذ قليل، بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية التي لا تنسى، فتنوعت أعماله ما بين السينما والمسرح والتلفزيون على مدار ما يفوق الـ٥٠ عاما.

فمن أعماله السينمائية "في بيتنا رجل"، "معبودة الجماهير"، "كشف المستور"، "قضية سميحة بدران"، "مراتي مدير عام"، وغيرها من الأعمال، وتألق في الأعمال التليفزيونية في عدد من الأعمال الخالدة منها "أوراق مصرية، الضوء الشارد، المال والبنون، ليالي الحلمية وغيرها"، أما في المسرح فقد قدم عدد كبير من الأعمال منها "رجل في القلعة، دماء على ستار الكعبة، مطار الحب، وكانت آخر أعماله على خشبة المسرح عرض "باب الفتوح" عام ٢٠١٤، من إخراج المخرج الراحل فهمي الخولي وإنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، أسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

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