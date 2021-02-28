تعاون بين جامعة الإسكندرية والأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والشيخ محمد خشبه وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية نائبًا عن الدكتور مختار جمعه وزير الأوقاف بروتوكول تعاون بين الجانبين، ويهدف إلى عقد دورات تدريبية للأئمة والواعظات بالتعاون مع جامعة الإسكندرية في عدد من المجالات.وتضمن المجالات اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسي، وعلم الاجتماع، ومهارات الإعلام، وتقوم الجامعة متمثلة في أعضاء هيئة التدريس بتدريب الأئمة داخل جامعة الإسكندرية فى المجالات المتفق عليها، كما تم الاتفاق على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 20212022 بحيث تكون تكلفة الدراسة مناصفة بين الجانبين لمن يجتاز اختبارات من الأئمة والتي تعقدها وزارة الأوقاف.وأوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول يأتي في إطار الرؤية العامة للدولة لتجديد الخطاب الديني وتأهيل الأئمة والواعظين من خلال الجامعات المصرية وتحقيق الدمج والتواصل المجتمعي مع مختلف مؤسسات المجتمع بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوى وإبراز صورة الإسلام الوسطى السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير.وأضاف أن جامعة الإسكندرية تقدم كل الدعم اللازم من خلال توفير القاعات التدريبية وكوادر تدريسية مدربة مع إمكانية إضافة عدد من المجالات التعليمية المختلفة مستقبلًا.حضر توقيع البروتوكول الدكتور محمد أنور فراج القائم بأعمال عميد كلية التربية، والدكتور هاني خميس القائم بأعمال عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر شريف وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.