3 عوامل ترجح كفة الزمالك على جالاتا سراي في مفاوضات بيع مصطفى محمد

دخل مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك المٌعار إلى جالاتا سراي التركي التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما حقق رقمًا مميزا انفرد به عن كل اللاعبين المصريين اللذين خاضوا تجارب احترافية على مر التاريخ، بتسجيله 6 أهداف في أول 6 مباريات له في الدوري التركي.





وحسم مصطفى محمد وجهته في الفترة المقبلة بعد النجاح المٌبهر الذي حققه، حيث أصبح من المستحيل أن يعود اللاعب للدوري المصري مجددًا على الرغم من وجوده على قوة نادي الزمالك بعد عام ونصف من تاريخ إعارته إلا أن الأندية الأوروبية سواء جالاتا سراي أو غيره ستتهافت على التعاقد معه.