أمير كرارة ينعى الراحل يوسف شعبان

نعى الفنان أمير كرارة، الفنان الراحل يوسف شعبان الذي وافته المنية، اليوم، عن عمر يناهز 89، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وشارك "كرارة" صورة للفنان الراحل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون ‏الفنان القدير ⁧‫يوسف شعبان، ‏في ذمة الله".يذكر أنه ستشيع الجنازة صباح الغد من مستشفى العجوزة، وسيتم دفنه في مقابر العائلة في 6 أكتوبر، وقد توفي الفنان الكبير وذلك بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام، وتم نقله للمستشفى ولكنه لم يستطع مقاومة الفيروس.يشار إلي الفنان الراحل ولد في 16 يوليو من عام 1931، وبدأ نشاطه الفني عام 1961 وقدم مئات الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، وكانت آخر أعماله مشاركته في فيلم "المشخصاتي 2" مع تامر عبدالمنعم عام 2016.