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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان: نجحنا في القضاء على نحو 650 عنصرا من طالبان

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:11 م
وزير الداخلية الأفغاني،
وزير الداخلية الأفغاني، مسعود أندرابي،
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أعلن وزير الداخلية الأفغاني، مسعود أندرابي، نجاح قوات الأمن في القضاء على العناصر التي كانت تهدد أمن إقليم قندهار الكائن جنوبي أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن أندرابي قوله - خلال تفقده للاقليم اليوم الأحد برفقة نائب وزير الدفاع - " تم اثبات قوة وقدرة القوات الأفغانية، حيث تمكنت من قتل أكثر من 650 من عناصر حركة طالبان في عملية استعادة أجزاء من مقاطعة أرغنداب خلال الشهرين الماضيين".

من جانبه، قال نائب وزير الدفاع، شاه محمود مياخيل " ثبت أن حسابات طالبان لاجتياح إقليمي قندهار وهلمند خاطئة، حيث نجحت قوات الأمن والدفاع في استعادت العديد من المناطق".

وكانت مقاطعات أرغنداب، وزيراي، وداند، وباجوا، باقليم قندهار قد شهدت اشتباكات بين القوات الحكومية وطالبان خلال الأشهر القليلة الماضية.

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