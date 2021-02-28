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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

70 مليون يورو مساهمة إضافية من الاتحاد الأوروبي لدعم الأسر بالسودان

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:10 م
السودان
السودان
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أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، أن الاتحاد وافق مع البنك الدولي على الجزء الثاني من مساهمة الاتحاد الأوروبي في برنامج دعم الأسرة بالسودان، بمبلغ 70 مليون يورو إضافية.
وأوضحت البعثة الأوروبية، في بيان اليوم الأحد أن الاتفاق على الجزء الأول من مساهمة الاتحاد الأوروبي، البالغ 93 مليون يورو، كانت تمت الموافقة عليه في 27 سبتمبر من العام الماضي، وأنه إلى جانب مساهمات الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، فإن إجمالي مساهمة المجموعة الأوروبية في برنامج دعم الأسر في السودان يصل إلى 310 ملايين يورو.
وقال السفير روبرت فان دن دوول، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، إن برنامج دعم الأسرة في السودان،هو أحد المكونات الحاسمة لبرنامج إصلاح الحكومة الانتقالية، حيث يهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية لهذه الإصلاحات على السودانيين والعائلات الأكثر ضعفا، كما أنه يؤكد على وقوف الاتحاد الأوروبي بقوة وراء الحكومة الانتقالية في تنفيذ هذه الإصلاحات.

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