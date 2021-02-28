محافظ أسوان: 477 سريرا شاغرا لاستقبال مصابي كورونا بـ11 مستشفى عزل

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعا لاستعراض الموقف الحالي لآلية التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، في إطار حرص المحافظة على توفير الرعاية الطبية للمواطنين، بحضور مديري الصحة والمنطقة الصناعية.وخلال الاجتماع تم التأكيد على جاهزية 11 مستشفى للعزل بطاقة 627 سريرا منها 477 سريرا شاغرا جاهزة لاستقبال أي حالات جديدة، بجانب المتابعة الطبية من فرق الطب الوقائي لـ143 حالة عزل منزلي بشكل منتظم وبتوقيتات محددة، بالإضافة إلى تسجيل أي حالات جديدة على منظومة المبادرة الرئاسية الخاصة بالعزل المنزلي لسرعة التعامل معها.فيما شهد الاجتماع أيضًا وضع منظومة متكاملة لتوفير أسطوانات الأكسجين وخاصة بعد قيام المحافظة بتوفير 500 أسطوانة لحالات العزل المنزلي، من خلال الاتصال بخط الطوارئ رقم (2238442) التابع لمديرية الصحة ليتم تسليم الأسطوانة بعد دفع تأمين رمزي، وهو يتوازى مع وجود أكثر من مصدر للأكسجين بمستشفيات العزل سواء من المولدات أو الخزانات أو الأسطوانات الاحتياطية.