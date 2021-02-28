نرمين ماهر تطلب من جمهورها الدعاء للفنان الراحل يوسف شعبان

نعت الفنانة نرمين ماهر، الفنان الراحل يوسف شعبان الذي توفي منذ قليل، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 89 عاما.وشاركت نرمين صورة للفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" وعلقت مطالبة من جمهورها الدعاء له وقراءة الفاتحة قائلة: "إنا لله وإنا اليه راجعون..البقاء لله وحده، الفنان الكبير يوسف شعبان في ذمه الله، برجاء قراءة الفاتحة".وستشيع جنازة الفنان الراحل صباح الغد من مستشفى العجوزة، وسيتم دفنه في مقابر العائلة في 6 أكتوبر، وقد توفي الفنان الكبير بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام، وتم نقله للمستشفى ولكنه لم يستطع مقاومة الفيروس.يشار إلي الفنان الراحل ولد في 16 يوليو من عام 1931، وبدأ نشاطه الفني عام 1961 وقدم مئات الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، وكانت آخر أعماله مشاركته في فيلم "المشخصاتي 2" مع تامر عبدالمنعم عام 2016.