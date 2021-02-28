رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نرمين ماهر تطلب من جمهورها الدعاء للفنان الراحل يوسف شعبان

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:33 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
منار إبراهيم
طباعة
نعت الفنانة نرمين ماهر، الفنان الراحل يوسف شعبان الذي توفي منذ قليل، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 89 عاما. 

وشاركت نرمين صورة للفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" وعلقت مطالبة من جمهورها الدعاء له وقراءة الفاتحة قائلة: "إنا لله وإنا اليه راجعون..البقاء لله وحده، الفنان الكبير يوسف شعبان في ذمه الله، برجاء قراءة الفاتحة".

وستشيع جنازة الفنان الراحل صباح الغد من مستشفى العجوزة، وسيتم دفنه في مقابر العائلة في 6 أكتوبر، وقد توفي الفنان الكبير بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام، وتم نقله للمستشفى ولكنه لم يستطع مقاومة الفيروس.

يشار إلي الفنان الراحل ولد في 16 يوليو من عام 1931، وبدأ نشاطه الفني عام 1961 وقدم مئات الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، وكانت آخر أعماله مشاركته في فيلم "المشخصاتي 2" مع تامر عبدالمنعم عام 2016.

موضوعات متعلقة

التعليم: من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته بالامتحان لن يُضر إطلاقًا

نماذج استرشادية للصف الثاني الإعدادي 2021

بعد فتح التسجيل.. 5 فئات لها الأولوية لأخذ لقاح كورونا

برعاية السيدة انتصار السيسي.. شروط التقدم لـ جائزة الدولة للمبدع الصغير

الصور

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

image description

انتظام لجان الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بجامعة أسيوط

image description

الجمال يتفقد لجان الامتحانات داخل جامعة أسيوط

image description

وكيل صحة دمياط يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال

الأكثر قراءة

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

بعد فتح التسجيل.. 5 فئات لها الأولوية لأخذ لقاح كورونا

وفاة الفنان يوسف شعبان عن عمر يناهز الـ89

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

«تغفيلة».. لقاح كورونا في مصر أصلي ولا صيني؟

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

السيطرة على حريق للغابات بمدينة «أشيكاغا» اليابانية

تردد القنوات التعليمية الجديدة على النايل سات 2021

أيام زمان

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

وزارة الثقافة تنعى يوسف شعبان: صنع مسيرة فنية مميزة

فاطمة الكاشف: موسم ثان من مسرحية «عيلة الفقرى»

«الناشرين المصريين» تناقش خطة تنظيم سلسلة معارض محلية

الثقافى الفرنسى يحتفل باليوم العالمى لحقوق المرأة أونلاين