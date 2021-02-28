بتكوين تواصل الهبوط من ذروتها القياسية
الأحد 28/فبراير/2021 - 05:34 م
وكالاتطباعة
تراجعت بتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ الثامن من فبراير في معاملات هزيلة الأحد، ونزلت 3.7% عن إغلاق يوم الجمعة مع استمرار هبوطها عن المستوى القياسي المرتفع الذي يقترب من 60 ألف دولار.
كانت أكبر وأشهر عملة مشفّرة في العالم قد ارتفعت بما يصل إلى 70% منذ بداية العام لتسجل مستوى قياسيًا عند 58354.14 دولار قبل أسبوع واحد في ظل تزايد الثقة في أنها ستصبح استثمارًا رئيسيًا وأداة للمدفوعات.
كانت أكبر وأشهر عملة مشفّرة في العالم قد ارتفعت بما يصل إلى 70% منذ بداية العام لتسجل مستوى قياسيًا عند 58354.14 دولار قبل أسبوع واحد في ظل تزايد الثقة في أنها ستصبح استثمارًا رئيسيًا وأداة للمدفوعات.