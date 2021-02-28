بتكوين تواصل الهبوط من ذروتها القياسية

تراجعت بتكوين إلى أدنى مستوياتها منذ الثامن من فبراير في معاملات هزيلة الأحد، ونزلت 3.7% عن إغلاق يوم الجمعة مع استمرار هبوطها عن المستوى القياسي المرتفع الذي يقترب من 60 ألف دولار.كانت أكبر وأشهر عملة مشفّرة في العالم قد ارتفعت بما يصل إلى 70% منذ بداية العام لتسجل مستوى قياسيًا عند 58354.14 دولار قبل أسبوع واحد في ظل تزايد الثقة في أنها ستصبح استثمارًا رئيسيًا وأداة للمدفوعات.