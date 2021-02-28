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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

هند صبري تظهر بوجه منحوت.. وطبيب: «حقنت بوتوكس»

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:57 م
هند صبري
هند صبري
هويدا سعيد
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تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة للنجمة هند صبري، بملامح مختلفة عن المعتاد، حيث ظهر وجهها أكثر نحافة، وتغير شكل عيونها، مما دفع البعض لانتقاد هذا التغير في حين دافع عنه آخرون.

توجهنا لطبيب التجميل الدكتور محمد عبد الحفيظ، استشاري جراحة التجميل، لسؤاله عن نوعية عمليات التجميل التي ظهرت بها هند صبري مؤخرًا، وقال: إنها بالفعل خضعت لعملية تجميل من خلال تقنية البوتوكس، وهي من عمليات تجميل الوجه المتداولة مؤخرًا بين النجمات.

وأوضح أنها قامت بحقن الجبهة، وفي الخدود والذقن، ما تسبب في تغير كبير بملامحها الطبيعية المعروفة بها.


نحت الوجه وعين القطة:

نفى عبد الحفيظ خضوع هند إلى عملية نحت في وجهها كما توقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أما عن شكل عينها المختلف المسحوبة على شكل عين القطة فهذا «حدث نتيجة توزيع جرعات البوتوكس على تبوجرافيا الوجه في أماكن بعينها».


• استخدامات البوتكس في التجميل
أشار طبيب التجميل أن البوتكس يستخدم بشكل أساسي كحقن تحت الجلد بهدف ملء فراغات تجاعيد أنسجة الجسم التي تعاني من الترهل وتمدد الحجم نتيجة تقدم العمر، وقد يستخدم البوتكس أيضًا في عمليات التكبير، لكنه يصلح فقط لعمليات التكبير المحدودة مثل نفخ الشفاه، والخدود ورسم الذقن، وقد يستخدم البوتكس كأداة مساعدة في عمليات شد وتجميل الوجه والأعضاء الأخرى.

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