أحمد رزق ناعيا يوسف شعبان: رحمة الله على الفنان الغالي

نعى الفنان أحمد رزق الفنان الراحل يوسف شعبان الذي وافته المنية منذ قليل بعد تدهور حالتة الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية.وشارك أحمد رزق صورة للفنان الراحل عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك وعلق قائلًا: "رحمة الله على الفنان الغالي يوسف شعبان".وولد يوسف شعبان في 16 يوليو من عام 1931 ورحل عن عمر يناهز الـ89 عاما، وبدأ نشاطه الفني عام 1961 وقدم مئات الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، وكان آخر أعماله مشاركته في فيلم "المشخصاتي 2" مع تامر عبدالمنعم عام 2016.