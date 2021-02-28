الفرق الطبية تواصل تنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمنيا (صور)

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظ المنيا، متابعة تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من سن يوم حتى 5 سنوات بالمجان والتي بدأت صباح اليوم وتستمر ولمدة 4 أيام تحت إشراف محافظ المنيا ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة.من جانبه تابع اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز ومدينة العدوة شمال المحافظة أعمال الحملة، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بالمنظومة الصحية بكافة جوانبها، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.كما قام خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي يرافقه الدكتور محمود عمر مدير الإدارة الصحية، بالمرور على الوحدات الصحية لمتابعة عمل الفرق الطبية للتطعيم، مؤكدًا أن التطعيم يتم من خلال فرق طبية ثابتة في الوحدات الصحية بالقرى والمركز، وأيضا هناك فرق متحركة.وأوضح الدكتور محمود عمر، مدير الإدارة الصحية بمطاي أنه بناء على تعليمات الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع قرى مركز مطاى والنجوع والمدينة والإحياء الأربعة، حيث يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفى الأسواق ومواقف السيارات.وأشار عمر إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، لافتًا إلى أن عدد الفرق المشاركة في أعمال التطعيم يبلغ عددها 149 فريقا منها عدد 126 فريق متحرك، وعدد 23 فريق ثابت من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة. وان المستهدف من التطعيم 55932 طفلا.