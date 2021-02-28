رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخر ما قالته ابنة الفنان يوسف شعبان قبل وفاته

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:57 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
إيمان ماهر
طباعة
توفي منذ قليل الفنان يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقل الفنان يوسف شعبان قبل أيام لأحد المستشفيات بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعبرت «زينب» ابنته عن استيائها من انتشار الشائعات حول وفاة والدها، وتوجهت بالشكر لكل الذين وقفوا بجانب والدها، معتذرة عن عدم قدرتها على الرد، وذلك عبر ستوري على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

كما عبرت عن غضبها بسبب الشائعات مطالبة الاعتماد على المصادر الرسمية، وقالت: «وصل الموضوع لحد منتحل شخصيتي وعمل أكونت على تويتر وأنا بقول هنا كل حاجة».

أما عن الحالة الصحية لوالدها، قالت زينب: «بابا في العناية المركزة دلوقتي وحطوله التنفس الصناعي، وإن شاء الله خير بدعواتكم هيقوم بالسلامة».

موضوعات متعلقة

بعد فتح التسجيل.. 5 فئات لها الأولوية لأخذ لقاح كورونا

الآن.. شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

الصور

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

image description

انتظام لجان الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بجامعة أسيوط

image description

الجمال يتفقد لجان الامتحانات داخل جامعة أسيوط

image description

وكيل صحة دمياط يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال

الأكثر قراءة

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

الآن.. شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

أعراض «كورونا المبكر».. 3 أمراض تصيب العين تثبت عدوى كوفيد-19

«تغفيلة».. لقاح كورونا في مصر أصلي ولا صيني؟

أيام زمان

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

«ربنا طامس على أسلوبهم».. كيف جدّدت كتابات بهجت الخطاب الديني؟

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

في عيد ميلادها الـ42.. حكاية العدد الأول من مجلة ماجد

سفير مصر بالرباط يكرم مواهب «مصر فى عيون أطفال المغرب»

شريف شعبان: هيرودوت ليس أبًا للتاريخ.. وهذه نصيحتى فى التعامل مع المصادر القديمة (حوار)

وزارة الثقافة تنعى يوسف شعبان: صنع مسيرة فنية مميزة