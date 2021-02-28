آخر ما قالته ابنة الفنان يوسف شعبان قبل وفاته

توفي منذ قليل الفنان يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.ونقل الفنان يوسف شعبان قبل أيام لأحد المستشفيات بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.وعبرت «زينب» ابنته عن استيائها من انتشار الشائعات حول وفاة والدها، وتوجهت بالشكر لكل الذين وقفوا بجانب والدها، معتذرة عن عدم قدرتها على الرد، وذلك عبر ستوري على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».كما عبرت عن غضبها بسبب الشائعات مطالبة الاعتماد على المصادر الرسمية، وقالت: «وصل الموضوع لحد منتحل شخصيتي وعمل أكونت على تويتر وأنا بقول هنا كل حاجة».أما عن الحالة الصحية لوالدها، قالت زينب: «بابا في العناية المركزة دلوقتي وحطوله التنفس الصناعي، وإن شاء الله خير بدعواتكم هيقوم بالسلامة».