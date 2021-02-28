مدفعية الجيش اليمني تستهدف تحركات الميليشيا غرب مأرب

قصفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم الأحد، تعزيزات لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب.وّذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن القصف استهدف تحركات لتعزيزات المليشيا في جبهة الكسارة، مما أدى إلى تدمير عربات تابعة لها، ومصرع وجرح عدد من عناصرها.في محافظة الجوف أسقط أبطال الجيش، طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي، شرق مدينة الحزم.