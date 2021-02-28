البرلمان يوافق على مشروع قانون «تنظيم عمليات الدم» في مجموعه

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها في مجموع المواد، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.ورفع المستشار حنفي جبالي أعمال وفعاليات الجلسة العامة، وتأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة صباح غد الاثنين.