منة فضالي لـ يوسف شعبان: ستظل في قلوبنا دائمًا

حرصت الفنانة منة فضالي على نعي الفنان الراحل يوسف شعبان الذي توفي منذ قليل متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 89 عاما.وشاركت "منة" صورة له عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون في ذمة الله العملاق نجم الدراما والسينما العظيم الأستاذ يوسف شعبان ستظل في قلوبنا دائما".وولد يوسف شعبان في 16 يوليو من عام 1931 ورحل عن عمر يناهز الـ89 عاما، وبدأ نشاطه الفني عام 1961 وقدم مئات الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، وكان آخر أعماله مشاركته في فيلم "المشخصاتي 2" مع تامر عبدالمنعم عام 2016.