«الكاثوليكية» تصلي لأجل عودة 300 فتاة مختطفة بنيجيريا

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اللجنة الأسقفية للإعلام تتقدم بدورها إلى كل من يتابعنا برفع الصلاة متحدين مع أساقفة نيجيريا من أجل تحرير الثلاثمائة وسبع عشرة فتاة، اللواتي تم اقتيادهن من مدرستهن في جانغيبي بشمال غرب البلاد.أضاف باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن: فلنصلي من أجل هذه الفتيات، لكي يتمكنَّ قريبًا من العودة إلى ديارهنَّ، كما وننادي لمن له قدرة القرار أن تتخذ كل الخطوات لذلك".وتستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق والمعروف باسم "الصوم الكبير" وذلك في 8 مارس المُقبل، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.