بدأ مسيرته بـ«الطريق المسدود».. 18 معلومة عن الراحل يوسف شعبان
الأحد 28/فبراير/2021 - 05:33 م
نرمين ضيف اللهطباعة
توفي اليوم الفنان يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا، وقد أثرى الحياة الفنية لمدة تقترب من الخمسين عامًا، حيث ترك أعمالًا كثيرة لها بصمة كبيرة.
ترصد "الدستور" معلومات عن يوسف شعبان:
- يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة عام 1931.
- تلقى تعليمه الأساسي في مدرسة الإسماعيلية، والتعليم الثانوي في مدرسة التوفيقية الثانوية.
- بسبب تفوقه في مادة الرسم قرر الانتساب في كلية الفنون الجميلة.
- عائلته رفضت بشدة التحاقه بكليه الفنون الجميلة وصمموا على التحاقه بكلية الحقوق في جامعة عين شمس.
- بدأ مسيرته السينمائية سنة 1961 في فيلم "في بيتنا رجل" مع عمر الشريف والمخرج بركات.
- وصلت أعماله السينمائية إلى 110 فيلم سينمائي.
- قرر الاعتراف علنًا لكل الموجودين بزواجه من الفنانة ليلى طاهر أثناء تصويره مسلسل "الحب الكبير".
- في سنة 1997 نجح في انتخابات نقابة الممثلين في منصب رئيس النقابة.
- خلال توليه منصب نقابة الممثلين سدد جميع الديون المترتبة على النقابة.
- أنشأ ناديًا كبيرًا في القاهرة لاجتماع جميع الممثلين، وعالج العديد من الفنانين الذين لم يكونوا يستطيعون دفع مصاريف علاجهم.
- استمر في منصبه دورتين متتاليتين قبل أن يخسر في انتخابات 2003 أمام الفنان أشرف زكي.
- بدأ مسيرته المسرحية بالمسرحية التليفزيونية "الطريق المسدود"، وهي من إخراج الفنان نور الدمرداش.
- قدم عدة مسرحيات أهمها "شيء في صدري" و"أرض النفاق".
- قرر تقديم اقتراح جريء بإنشاء 6 فرق مسرحية تليفزيونية بدلًا من فرقة مسرحية واحدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تخرجت من المعهد المسرحي.
- تم رفض اقتراحه وصدر قرار بتوقيفه لمدة ثلاث سنوات.
- حصلت أزمة كبيرة في مسرح التليفزيون بعد إيقافه، وقرروا إلغاء إيقافه ولكنه رفض العودة إليهم وشارك في بطولة مسرحية من إنتاج القطاع الخاص بعنوان "مطار الحب".
- في يوم 28 يوليو 2017 أعلن الممثل يوسف شعبان اعتزاله عن الفن بعد أن شارك في بطولة أكثر من 250 عملًا فنيًا.
- فارق الحياة اليوم ٢٨ فبراير ٢٠٢١م بعد صراع مع كورونا.
ترصد "الدستور" معلومات عن يوسف شعبان:
- يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة عام 1931.
- تلقى تعليمه الأساسي في مدرسة الإسماعيلية، والتعليم الثانوي في مدرسة التوفيقية الثانوية.
- بسبب تفوقه في مادة الرسم قرر الانتساب في كلية الفنون الجميلة.
- عائلته رفضت بشدة التحاقه بكليه الفنون الجميلة وصمموا على التحاقه بكلية الحقوق في جامعة عين شمس.
- بدأ مسيرته السينمائية سنة 1961 في فيلم "في بيتنا رجل" مع عمر الشريف والمخرج بركات.
- وصلت أعماله السينمائية إلى 110 فيلم سينمائي.
- قرر الاعتراف علنًا لكل الموجودين بزواجه من الفنانة ليلى طاهر أثناء تصويره مسلسل "الحب الكبير".
- في سنة 1997 نجح في انتخابات نقابة الممثلين في منصب رئيس النقابة.
- خلال توليه منصب نقابة الممثلين سدد جميع الديون المترتبة على النقابة.
- أنشأ ناديًا كبيرًا في القاهرة لاجتماع جميع الممثلين، وعالج العديد من الفنانين الذين لم يكونوا يستطيعون دفع مصاريف علاجهم.
- استمر في منصبه دورتين متتاليتين قبل أن يخسر في انتخابات 2003 أمام الفنان أشرف زكي.
- بدأ مسيرته المسرحية بالمسرحية التليفزيونية "الطريق المسدود"، وهي من إخراج الفنان نور الدمرداش.
- قدم عدة مسرحيات أهمها "شيء في صدري" و"أرض النفاق".
- قرر تقديم اقتراح جريء بإنشاء 6 فرق مسرحية تليفزيونية بدلًا من فرقة مسرحية واحدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تخرجت من المعهد المسرحي.
- تم رفض اقتراحه وصدر قرار بتوقيفه لمدة ثلاث سنوات.
- حصلت أزمة كبيرة في مسرح التليفزيون بعد إيقافه، وقرروا إلغاء إيقافه ولكنه رفض العودة إليهم وشارك في بطولة مسرحية من إنتاج القطاع الخاص بعنوان "مطار الحب".
- في يوم 28 يوليو 2017 أعلن الممثل يوسف شعبان اعتزاله عن الفن بعد أن شارك في بطولة أكثر من 250 عملًا فنيًا.
- فارق الحياة اليوم ٢٨ فبراير ٢٠٢١م بعد صراع مع كورونا.